Fabrizio Corsi ha parlato del futuro del giovanissimo Samuele Ricci: le dichiarazioni del presidente dell’Empoli

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del futuro di Samuele Ricci.

«Giocatore predestinato, è al 70% delle sue possibilità. Avrà tempo e modo di completarsi a livello fisico. Non lo dice ma vorrebbe andar via. È un ragazzo giovane e pulito e magari certe differenze non le coglie. Il percorso di completamento può farlo da noi».