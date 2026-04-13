Presidenza FIGC, oggi l’Assemblea di Lega Serie A: si punta alla coalizione per Malagò, c’è Lotito tra gli oppositori! La situazione

Presidenza FIGC, oggi l’Assemblea di Lega Serie A: la maggioranza è tutta con Malagò, la minoranza è capeggiata da Lotito

C’è grande attesa per l’assemblea della Lega Serie A in programma oggi a Milano, passaggio destinato a pesare in modo significativo sulla corsa alla presidenza della FIGC del prossimo 22 giugno. Secondo le ricostruzioni pubblicate nelle ultime ore, il nome nettamente più forte resta quello di Giovanni Malagò, sostenuto da una larga parte dei club di massima serie. Sky Sport aveva già indicato nei giorni scorsi una maggioranza orientata attorno a 16 voti su 20, mentre La Gazzetta dello Sport conferma che il consenso potrebbe essere addirittura più ampio, con 17-18 club pronti a convergere sull’ex presidente del CONI. L’assemblea, inoltre, viene considerata particolarmente rilevante anche per il valore politico del segnale: la Serie A vuole presentarsi con una linea il più possibile unitaria.

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FIGC, Marotta spinge per Malagò e anche Galliani si sfila

Dietro le quinte si sta muovendo soprattutto Giuseppe Marotta, indicato da più fonti come uno dei dirigenti più attivi nel tentativo di blindare la candidatura di Malagò prima ancora del voto formale. La strategia è chiara: arrivare all’assemblea con un fronte già compatto. Nel frattempo, anche gli endorsement pubblici si stanno moltiplicando. Urbano Cairo, presidente del Torino, ha definito Malagò una persona molto capace e un profilo su cui puntare. Si è invece raffreddata la pista Adriano Galliani: l’ex dirigente di Milan e Monza ha declinato l’ipotesi di una sua candidatura e ha indicato proprio Malagò come il miglior profilo possibile per guidare la federazione. Questo passaggio rafforza ulteriormente la posizione dell’ex numero uno del CONI, mentre la minoranza interna alla Lega, con Claudio Lotito tra i nomi più citati, appare al momento troppo debole per cambiare l’equilibrio della partita.

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FIGC, oltre al nome c’è il pacchetto di richieste della Serie A

L’assemblea di oggi, però, non servirà soltanto a indicare un candidato. Secondo La Gazzetta dello Sport, i club di Serie A vogliono anche accompagnare la scelta con un documento politico contenente alcune richieste precise per il futuro del calcio italiano. Al centro ci sono temi noti da tempo: incentivi fiscali per settori giovanili e stadi di proprietà, il riconoscimento di una quota dei ricavi sulle scommesse sportive e la revisione del divieto di pubblicità del betting introdotto dal Decreto Dignità. Su questo terreno, però, non mancano le resistenze politiche. Nelle ultime ore il vicepremier Matteo Salvini ha spiegato di preferire “qualche volto nuovo” rispetto a Malagò, segnale di una freddezza che potrebbe pesare nel dialogo istituzionale successivo. In ogni caso, la Serie A sembra pronta a essere la prima componente federale a scoprire ufficialmente le carte, con l’obiettivo di arrivare alle elezioni di giugno con il massimo peso possibile.