Preziosi: «Il Napoli ha già vinto lo scudetto, l’Inter pensi alla Champions. Contro il Genoa mi aspetto una cosa»

Le parole di Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, sulla lotta scudetto tra Napoli ed Inter in Serie A. Tutti i dettagli in merito

Enrico Preziosi ha parlato a Il Mattino della lotta scudetto tra Napoli ed Inter in Serie A.

SCUDETTO – «Il Napoli ha già vinto lo scudetto. Sono così sicuro perché l’Inter è molto con la testa sulla finale di Champions e il campionato andrà in secondo piano. Il discorso dello scudetto è archiviato ormai. Il Napoli ha tre punti di vantaggio e tre partite abbordabilissime mentre l’Iter deve pensare alla finale di Champions: ecco perché non credo possa recuperare lo svantaggio. Anche lo stato fisico dell’Inter non mi fa pensare a una rimonta: sono usciti stremati dalla gara contro il Barcellona. E il Napoli? Non molla niente e non ha altre distrazioni. Non c’è pericolo per il Napoli in questo finale di stagione: per quanto l’Inter sia una grandissima squadra, ha avuto impegni assai complicati.

NAPOLI-GENOA – «Ho visto Genoa-Milan: i rossoblù sono stati molto sfortunati prendendo gol, dopo aver dominato la partita, in due episodi. Nonostante venga da tre sconfitte, il Genoa di Vieira ha un gioco consolidato e non ha pressioni. E’ una squadra difficile da affrontare ed è una partita difficile da prevedere, come accade per tante squadre che non hanno nulla da chiedere al campionato ma poi sono capaci di sorprendere».