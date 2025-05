Scudetto, è caos per il possibile spareggio tra Napoli ed Inter: può cambiare anche l’ultima giornata, le opzioni

Scudetto, le ultime sulle possibilità dell’eventuale spareggio tra Napoli ed Inter per assegnare il titolo di campioni d’Italia

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Lega Serie A starebbe studiando tutte le soluzioni per l’ultima giornata di campionato e l’eventuale spareggio scudetto tra Napoli ed Inter.

L’idea è infatti quella di rispettare la contemporaneità tra squadre in lotta per gli stessi obiettivi. In caso di spareggio, gli incontri di Napoli ed Inter verrebbero però spostati a mercoledì 21 o giovedì 22, per poi inserire lo spareggio domenica 25 o lunedì 26, prima della finale di Champions League dei nerazzurri.