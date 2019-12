A Formello, l’11ª giornata del campionato Primavera 1 2019/20 tra Lazio e Inter: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

(dal nostro inviato, Pierfrancesco Profili) – Al Campo “Mirko Fersini” di Formello (RM), Lazio e Inter Primavera si sono affrontate nel match valido per l’11ª giornata del campionato Primavera 1 2019/20.

Sintesi Lazio Inter

1′ Parte subito forte l’Inter – Fonseca segna ma in fuorigioco, si prospetta un match davvero duro per i capitolini

5′ Palleggio nerazzurro – I ragazzi di Madonna hanno già preso in mano il pallino del gioco

6′ Traversa di Fonseca! – Il figlio d’arte colpisce la traversa con una gran destro dal limite

13′ Lazio in difficoltà – I biancocelesti non riescono a superare la metà campo

14′ Alia su Schirò – L’estremo difensore capitolino si oppone alla conclusione dell’interista

19′ Punizione di Franco – La sfera finisce alta sopra la traversa

21′ Armini si stacca dalla difesa – Il capitano della Lazio tenta la progressione offensiva tanto da arrivare al cross ma Stankovic intercetta

26′ Squillo di Moro – L’ex Barcellona si libera e prova la conclusione; Stankovic blocca in due tempi

34′ Ancora Raul Moro – Recupero provvidenziale da parte di Vezzoni, lo spagnolo sarebbe andato in porta

38′ Zilli da fuori area! – Grande conclusione della punta laziale, si allunga Stankovic

41′ De Angelis al volo – Ci prova il laziale con una conclusione al volo da fuori area ma non inquadra lo specchio della porta

45′ Termina la prima frazione – Il primo tempo si chiude sullo 0-0

46′ Riprende la sfida – Nerazzurri, ancora una volta, aggressivi

49′ De Angelis si fa male – Problemi per il biancoceleste in seguito ad uno scontro

55′ Occasione sprecata per la Lazio – Shehu si divora la rete del possibile vantaggio dopo essere stato servito da Anderson

57′ Vantaggio interista con Fonseca – Il figlio d’arte supera Alia: gol mangiato, gol subito

58′ Doppio cambio per la Lazio – Escono Zilli e Shehu ed entrano Nimmermeer e Czyz

63′ Ancora una grande azione di Djavan Anderson! – Il classe ’95 se ne va con disinvoltura in mezzo a tre avversari e tenta la conclusione. Calcio d’angolo per la Lazio

66′ Doppia sostituzione per l’Inter – Escono Fonseca e Squizzato ed entrano Oristanio e Boscolo

71′ Ancora duplice cambio per i milanesi – Lasciano il campo Mulattieri e Giannelli e fanno il loro ingresso Vergani e Colombini

74′ Altra sostituzione anche per la Lazio – Esce De Angelis ed entra Petricca

76′ Raddoppio interista – Rete costruita dai nuovi entrati: Oristanio rifinisce e Vergani conclude

77′ Punizione di Falbo – I biancocelesti, visibilmente demoralizzati, tentano il tutto per tutto

85′ Cambio per Inter e Lazio – Per i nerazzurri entra Vaghi e per i biancocelesti Russo

90’+4′ Termina la sfida del Fersini – Finisce la sfida di Formello, l’Inter si impone con due reti

Lazio Inter 0-2: tabellino

Reti: 56′ Fonseca, 76′ Vergani

Lazio (4-3-3) – Alia; De Angelis (74′ Petricca), Franco, Armini, Ndrecka (85′ Russo); Anderson, Bertini, Falbo; Shehu (58′ Czyz), Zilli (58′ Nimmermeer), Moro. A disp. Peruzzi, Marocco, Moschini, Petricca, Bianchi, Czyz, Shoti, Cesaroni, Russo, Cerbara, Nimmermeer, Francucci. All. Leonardo Menichini.

Inter (3-5-2) – Stankovic; Youte, Cortinovis, Pirola; Vezzoni (85′ Vaghi), Gianelli (71′ Colombini), Schiró, Squizzato (66′ Boscolo), Burgio; Mulattieri (71′ Vergani), Fonseca (66′ Oristanio). A disp. Tonini, Vaghi, Ntube, Colombini, Boscolo, Attys, Oristanio, Gnonto, Vergani. All. Armando Madonna.