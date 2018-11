Prime pagine, Corriere dello Sport e Tuttosport su Juve e Roma: «Qui e ora!», «Vale tanto»

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, Corriere dello Sport, Tuttosport mettono nel mirino le sfide Champions per Juve e Roma

Prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, martedì 27 novembre 2018, giornata di impegni internazionali per le formazioni italiane. All’Allianz Stadium di Torino e all’Olimpico di Roma si giocano Juventus-Valencia e Roma-Real Madrid, due sfide a suo modo decisive per diversi obiettivi in vista dell’ultima partita del girone di Champions League. La prima pagina del Corriere dello Sport è dedicata alle sfide odierne in programma alle ore 21: «Qui e Ora!» è il titolo del quotidiano romano: «Bianconeri qualificati con un punto, Allegri sceglie il tridente top con CR7, Dybala e Mandzukic» ricordando i 22 gol realizzati in tre e il monito di Allegri che vuole cancellare il black-out con il Manchester United. Juve e Roma, gli ottavi passano da Valencia e Real Madrid. Il quotidiano capitolino tocca il tema dell’ipotesi qualificazione agli ottavi di Champions, ma l’attualità presenta i nuovi casi Dzeko e Kolarov: «Di Francesco in ansia per Dzeko. Bufera social su Kolarov dopo alcune frasi sui tifosi. La qualificazione può arrivare prima di giocare, incasso record» scrive il Corriere dello Sport.

Anche Tuttosport si concentra nella sua edizione odierna sulla sfida della Juventus contro il Valencia: «Vale tanto» è il titolo della prima pagina del quotidiano torinese. «Per conquistare gli ottavi di Champions, per il mercato e per Ronaldo che vuole vendicare l’andata. CR7 verso il poverissimo nel Globe Soccer Award di Dubai» scrive il giornale piemontese. C’è spazio anche per lo 0-0 di Cagliari-Torino: «Per l’Europa serve di più» è il monito di Tuttosport che commenta il fallito aggancio al sesto posto e la necessità di cambiare passo.