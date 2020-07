Probabili formazioni Atalanta-Sampdoria: Ilicic dal 1′, c’è Gabbiadini

Probabili formazioni Atalanta Sampdoria: Gasperini torna ad un undici più classico, Ranieri punta su Gabbiadini

Dopo la vittoria esterna contro il Cagliari, l’Atalanta ospita in casa la Sampdoria, reduce da 3 punti pesantissimi conquistati contro la Spal. Mentre la squadra di Gasperini sogna in grande, con il secondo posto che ormai non è più utopia, quella di Ranieri vuole raggiungere quanto prima la salvezza e cercherà di ottenere punti anche al Gewiss Stadium. Ecco le probabili formazioni del match che si disputerà alle 21:45 dell’8 luglio.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Galvanizzata dal successo contro il Cagliari alla Sardegna Arena, che prolunga la striscia di risultati positivi, la squadra di Gasperini dovrà fare a meno solo di Palomino squalificato. Rientrati invece tutti gli infortunati.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA – Dopo la vittoria sulla Spal, fondamentale in ottica salvezza, Ranieri sogna di ottenere quanto prima i punti che possano permettere la permanenza in Serie A. La Sampdoria non ha nessuno squalificato ma saranno fuori per il match gli infortunati Tonelli e Vieira.

Probabili formazioni Atalanta Sampdoria

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Dijmsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Thorsby, Bertolacci, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Ramirez.