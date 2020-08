Probabili formazioni Bayern Monaco Chelsea: le scelte dei due tecnici per una sfida già segnata. Ma attenzione alla remuntada

Il Bayern Monaco ha già la qualificazione in tasca, remuntade permettendo. Servirà una prova di forza clamorosa da parte del Chelsea di Lampard, non basterebbero 3 gol – cercando di non subirne nessuno – per passare il turno. Sarà comunque una sfida interessante anche per capire come i bavaresi riusciranno a tornare in campo in vista della final eight di Lisbona.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO – I bavaresi arrivano dalla vittoria in campionato, ma non giocano da moltissimo tempo. Spazio al solito 4-2-3-1 anche in vista del passaggio del turno, con Gnabry, Muller, Coman a supporto di Lewandowski. Thiago Alcantara e Goretzka agiranno in mediana.

COME ARRIVA IL CHELSEA – I blues hanno perso la finale di FA Cup contro l’Arsenal, ma hanno dimostrato di saper dare filo da torcer a chiunque. Al momento non si pensa alla qualificazione, ma soltanto a far bene in una partita di Champions. Mount, Giroud e Hudson-Odoi comporanno il tridente offensivo.

Probabili formazioni Bayern Monaco Chelsea

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago Alcantara, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski. Allenatore: Flick

Chelsea (3-4-3): Caballero; Rudiger, Christensen, Zouma; James, Kovacic, Barkley, Emerson Palmieri; Mount, Giroud, Hudson-Odoi. Allenatore: Lampard