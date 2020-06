Probabili formazioni Brescia Genoa: sfida salvezza al Rigamonti. Padroni di casa in emergenza, rossoblù con Iago Falque

Una partita da vincere. Brescia e Genoa si sfidano in uno scontro salvezza importantissimo: entrambe le squadre devono portare a casa punti pesantissimi per potersi togliere dalla zona rossa nel minor tempo possibile. Chi sbaglia oggi pomeriggio (calcio di inizio alle ore 17.15, rischia di rimanere fuori.

COME ARRIVA IL BRESCIA – Le Rondinelle sono reduci dal pareggio con la Fiorentina. Torna Torregrossa dal 1′, mentre Zmrhal dovrebbe muoversi sulla trequarti. Confermato Sandro Tonali in cabina di regia, con Bjarnason e Dessena titolari.

COME ARRIVA IL GENOA – Solito 3-5-2 per mister Nicola, che schiererà Sanabria e Iago Falque sin dal primo minuto. Schone in cabina di regia, in difesa Romero, Soumaoro e Masiello andranno a protezione di Perin.

Probabili formazioni Brescia Genoa

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Martella; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma. All.: Diego Lopez

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Cassata, Schöne, Sturaro, Barreca; Sanabria, Iago Falque. All.: Davide Nicola