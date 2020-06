Probabili formazioni Cagliari Torino: Simeone sfida Belotti, Longo schiera il 3-4-2-1 senza Zaza. Spazio anche a Joao Pedro

Quattro punti di differenza, ma con due obiettivi differenti. Il Torino vuole togliersi immediatamente dalla zona salvezza, per evitare guai nelle ultime giornate di campionato. Il Cagliari è a -7 dalla zona Europea, ma ovviamente l’obiettivo è quello di chiudere al meglio la stagione. Ad ogni modo servono punti pesanti ad entrambe le squadre.

COME ARRIVA IL CAGLIARI – Mister Zenga valuta lo stato di forma dei suoi dopo le prime due gare del tour de force e deve rinunciare a Fabio Pisacane. Spazio a Simeone e Joao Pedro in attacco.

COME ARRIVA IL TORINO – Longo non avrà Simone Zaza, ma si partirà dalle certezze: spazio al Gallo Belotti con Berenguer ed Edera a supporto. In mediana ci saranno Lukic e Meite, con De Silvestri e Aina sulle corsie esterne.

Probabili formazioni Cagliari Torino

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Nandez, Cigarini, Rog, Pellegrini; Simeone, Joao Pedro. All. Zenga.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meité, Aina; Edera, Berenguer; Belotti. All. Longo.