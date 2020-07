Probabili formazioni Cagliari-Udinese: molti dubbi per Gotti

Probabili formazioni di Cagliari-Udinese, Zenga decisamente più tranquillo di Gotti che dovrà ancora sciogliere qualche dubbio in merito

COME ARRIVA IL CAGLIARI- Zenga dovrebbe riproporre la difesa formata da Ceppitelli, Pisacane e uno tra Carboni e Walukiewicz. A centrocampo chances per Ladinetti con Ionita pronto a rilevare il dolorante Roge Nandez a completare il trio di interni, con Mattiello e Lykogiannis sulle fasce. Davanti spazio a Joao Pedro-Simeone.

COME ARRIVA L’DINESE- Andranno valutate le condizioni di Becao,e di Lasagna, a riposo a causa di un affaticamento muscolare. Inoltre c’è da capire se Walace sarà già nuovamente a dispozione. Davanti a Musso De Maio, Samir e Nuytinck. In mezzo Sema a sinistra e Larsen a destra con il ritorno di Walace al centro. De Paul e Fofana intoccabili come mezzali. Davanti Nestorovski-Okaka.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Pisacane; Mattiello, Nandez, Ladinetti, Rog, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Okaka, Nestorovski.