Probabili formazioni Fiorentina Torino: Cutrone sfida Belotti

Probabili formazioni Fiorentina Torino: sfida tra bomber azzurri, Cutrone contro Belotti

Domenica alle 19:30, allo stadio Artemio Franchi, si gioca Fiorentina-Torino: partita valevole per la 34a giornata di serie A. Chi vince tra viola e granata, si tira definitivamente fuori dalle zone calde della classifica.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Iachini dovrà fare a meno ancora di Dragowski e Dalbert. A sostituirli, Terracciano tra i pali e Lirola adattato sulla fascia mancina. Chiesa a destra nel centrocampo a cinque, coppia d’attacco formata da Cutrone e Ribery.

COME ARRIVA IL TORINO – Longo dovrebbe riproporre la stessa formazione della partita contro il Genoa. Solo due i possibili cambi. In difesa Izzo riprenderà il suo posto da titolare ai danni di Lyanco, mentre Aina dovrebbe far rifiatare Ansaldi sulla sinistra. Tridente d’attacco con Verdi, Zaza e Belotti.

Probabili formazioni Fiorentina Torino

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Lirola; Cutrone, Ribery.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benassi, Dalbert, Dragowski

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Aina; Verdi; Zaza, Belotti.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Baselli