Probabili formazioni Hellas Verona Cagliari: Juric conferma il 3-4-2-1, con Borini unica punta. Zenga manda in campo Simeone

Secondo match di giornata, con l’Hellas Verona che accoglierà il Cagliari al Bentegodi. Sarà una sfida importantissima per entrambe le squadre, anche se gli scaligeri hanno un solo obiettivo in testa: l’Europa League è vicinissima, sognare non costa davvero nulla.

COME ARRIVA L’HELLAS VERONA – La squadra di Juric sogna l’Europa League, ma servirà arrivare sesti per poter agguantare la competizione internazionale. Non sarà semplice, ma vincere oggi potrebbe comunque dare una mano a Borini e compagni. Solito 3-4-2-1 con Zaccagni e Pessina tra le linee.

COME ARRIVA IL CAGLIARI – I sardi devono assolutamente riprendersi, ma servirà fare punti su un campo davvero difficile. Zenga manda in campo il 3-5-2 con Simeone come unico riferimento in attacco.

Probabili formazioni Hellas Verona Cagliari

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Borini.

Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Borini. Allenatore: Juric.

Juric. A disposizione: Berardi, Radunovic, Dawidowicz, Bocchetti, Empereur, Dimarco, Verre, Badu, Pazzini, Di Carmine, Stepinski, Salcedo.

Berardi, Radunovic, Dawidowicz, Bocchetti, Empereur, Dimarco, Verre, Badu, Pazzini, Di Carmine, Stepinski, Salcedo. Indispinobili: Danzi, Eysseric.

Danzi, Eysseric. Squalificati: -.