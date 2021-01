Probabili formazioni Juve-Sassuolo: McKennie titolare, Ramsey in campo

Formazioni Juve-Sassuolo: le scelte di Pirlo e De Zerbi per il match dell’Allianz Stadium valido per la 17esima giornata

La Juve torna in campo dopo la bella e dispendiosa vittoria di San Siro. I bianconeri allo Stadium aspettano il Sassuolo.

Scelte quasi obbligate per Pirlo in difesa: in porta Szczesny, sulle fasce agiranno Danilo e Frabotta con Demiral e Bonucci centrali. Centrocampo a 4 con Chiesa e Ramsey esterni e McKennie e Rabiot in zona centrale. Attacco obbligato con Ronalo e Dybala.

Juve (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey; Ronaldo, Dybala. All. Pirlo

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo All. De Zerbi