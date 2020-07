Probabili formazioni Juve Toro: Buffon per il record, torna Izzo in difesa

Probabili formazioni Juve Toro: pochissime novità per Maurizio Sarri che cambierà solo il portiere. Torna Izzo dopo la squalifica

Cresce l’attesa a Torino per il Derby della Mole. A partire dalle 17.15 Juve e Toro si sfideranno all’Allianz Stadium (naturalmente deserto) per tre preziosissimi punti. I bianconeri vogliono consolidare il primato e magari approfittare di un possibile passo falso della Lazio contro il Milan, mentre i granata cercano punti utili per la salvezza.

COME ARRIVA LA JUVE – Cambia pochissimo Maurizio Sarri rispetto alle ultime uscite. In porta ci dovrebbe essere Buffon che dovrebbe festeggiare il record assoluto di presenze in Serie A toccando quota 648. Scelte obbligate sulle fasce con Cuadrado e Danilo, in mezzo De Ligt e Bonucci. Anche a centrocampo si va verso la conferma del trio Bentancur-Pjanic-Rabiot. Zero novità pure in attacco: Dybala e Ronaldo sono intoccabili con Bernardeschi che completerà il tridente.

COME ARRIVA IL TORO – Longo ritrova Izzo in difesa dopo la squalifica che insieme a Bremer e Nkoulou completerà la difesa. Titolari in mezzo saranno Rincon e Meïté, con De Silvestri a destra e il rientrante Ansaldi a sinistra. Davanti ci dovrebbero essere Verdi e Berenguer a supporto di Belotti. Non è comunque da escludere l’aggiunta di un centrocampista come Lukic al posto dello spagnolo.

Probabili formazioni Juve Toro

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meïté, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore: Longo