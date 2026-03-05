Probabili formazioni Milan Inter: ballottaggio in attacco per affiancare Leao. Ecco il prescelto di Allegri

Probabili formazioni Milan Inter, le ultime novità sulla formazione titolare e il favorito in attacco per affiancare Leao nel derby

Il tanto atteso derby di Milano è ormai alle porte. Tra tre giorni (domenica sera) andrà in scena l’attesissima sfida che potrebbe riaprire definitivamente il discorso per lo scudetto, oppure di chiuderlo in modo irrevocabile. Per questo motivo, Massimiliano Allegri è chiamato a preparare la partita perfetta sotto ogni punto di vista. In queste ore, il tecnico, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe alle prese con un dubbio legato all’attacco da schierare domenica contro la formazione avversaria. La certezza assoluta è la presenza dal primo minuto di Rafael Leao. Il giocatore, nella recente trasferta di Cremona, dopo aver sprecato due ottime occasioni da rete, ha comunque trovato il guizzo vincente siglando il suo nono gol in campionato.

Per l’altra maglia disponibile nel reparto avanzato è in corso una corsa a due. Il serrato ballottaggio è ufficialmente aperto, con lo statutinense Christian Pulisic e il francese Christopher Nkunku che si giocano concretamente il posto da titolare in vista di Milan-Inter. Al momento attuale, secondo le ultime ricostruzioni fornite dal quotidiano, sarebbe il francese a partire leggermente favorito nelle gerarchie. Il mister vorrebbe infatti sfruttare al massimo le ripartenze veloci, cercando di replicare fedelmente la strategia già messa in atto nella gara di andata.

La scelta del partner offensivo risulterà determinante per scardinare la retroguardia avversaria e conquistare l’intera posta in palio. Le prossime sedute di allenamento saranno decisive per sciogliere le riserve definitive. L’intero ambiente sportivo attende con immensa trepidazione il fischio d’inizio di questa stracittadina, consapevole che il verdetto del campo influenzerà pesantemente le sorti della stagione agonistica e gli equilibri in classifica.