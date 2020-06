Probabili formazioni Milan Roma: Fonseca si affida a Dzeko, Pioli manda in campo Rebic dal primo minuto insieme a Bonaventura

Una. partita da vincere a tutti i costi, anche perché ci si gioca l’Europa. Il Milan di Stefano Pioli accoglie la Roma di Fonseca a San Siro, in palio ci sono punti davvero pesanti: chi delle due riuscirà ad imporsi? Ai posteri, al campo e alle elevate temperature l’ardua sentenza.

COME ARRIVA IL MILAN – La vittoria col Lecce è stata importantissima, anche se ora è il momento di tornare a dare una determinata continuità ai risultati. Rebic unica punta, con Bonaventura e Calhanoglu a supporto.

COME ARRIVA LA ROMA – I giallorossi sono reduci da tre successi consecutivi, considerando anche il pre-lockdown. A San Siro serve un bel poker per rimanere in scia con l’Atalanta. Spazio a Dzeko, con Mkhitaryan, Under e Pellegrini a supporto.

Probabili formazioni Milan Roma

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca