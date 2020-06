Probabili formazioni Napoli Inter: Mertens stringe i denti, Conte si affida ad Eriksen

Probabili formazioni Napoli Inter: tre dubbi per Rino Gattuso in vista del match di questa sera. Conte punta su Eriksen

Dopo lo 0-0 tra Juve e Milan, che ha qualificato i bianconeri alla finale di Coppa Italia, tocca a Napoli e Inter scendere in campo. Al San Paolo si riparte dall’1-0 dell’andata targato Fabian Ruiz. Rino Gattuso ha tre dubbi di formazione mentre Antonio Conte ha recuperato in extremis Bastoni e De Vrij.

QUI NAPOLI – Tre dubbi di formazione per Rino Gattuso che sicuramente dovrà rinunciare a Kostas Manolas e Stanislav Lobotka. Per il resto formazione tipo con Ospina in porta, Koulibaly e Maksimovic coppia centrale con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo c’è il primo punto interrogativo per Gattuso: Fabian Ruiz non è al meglio ma è favorito su Elmas per una maglia da titolare. Confermati, invee, Demme e Zielinski. In attacco bisogna ancora sciogliere i nodi: Mertens stringerà i denti e proverà ad essere in campo, se non dovesse farcela è pronto Milik. Insigne agirà a sinistra mentre l’altro dubbio riguarda Politano, in grande forma, che insidia Callejon a cui però Gattuso non rinuncia di certo a cuor leggero.

QUI INTER – Partendo dalle certezze, è scontata la presenza in attacco della coppia composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, alle spalle della quale dovrebbe agire Christian Eriksen, in vantaggio su Stefano Sensi, in un modulo che si trasformerebbe in un 3-4-1-2. A centrocampo spazio a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, con Ashley Young sulla sinistra e Antonio Candreva che ha ormai superato definitivamente Victor Moses per occupare la corsia opposta. Dubbi in difesa: nei tre davanti a capitan Samir Handanovic: l’unico punto fermo è Milan Skriniar, che dovrebbe essere affiancato da Alessandro Bastoni, completamente recuperato, e da Stefan de Vrij, le cui quotazioni sono in salita. In caso di forfait dell’olandese, è pronto Andrea Ranocchia.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Conte