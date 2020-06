Probabili formazioni SPAL Cagliari: Petagna sfida Simeone, Zenga potrebbe tornare al 4-3-1-2 con Nandez trequartista

La voglia di tornare a vincere per il Cagliari, punti necessari per la salvezza in casa SPAL. Si riparte in serie A, ben quattro gare in questo martedì sera: i rossoblù affronteranno una partita difficile, i padroni di casa non vogliono farsi sfuggire l’occasione di portarsi a -4 dal Lecce. Ecco le probabili formazioni di SPAL Cagliari.

COME ARRIVA LA SPAL – Una vittoria questa sera potrebbe riaprire tutto in chiave salvezza. La SPAL va in campo con il 4-3-3 con Valoti e Strefezza a supporto di Petagna. In mediana spazio a Missiroli, Valdifiori e Castro. Difesa a quattro composta da Cionek, Vicari, Bonifazi e Fares.

COME ARRIVA IL CAGLIARI – Quattro sconfitte consecutive. I sardi devono assolutamente tornare al successo, Zenga torna al 4-3-1-2 con Simeone e Joao Pedro a comporre il pacchetto offensivo. Ionita, Birsa e Rog andranno a centrocampo, con Nandez sulla trequarti.

Probabili formazioni SPAL Cagliari