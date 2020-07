Probabili formazioni Torino Brescia: Berenguer sfida Donnarumma

Probabili formazioni Torino Brescia: ecco le possibili scelte di Longo e Diego Lopez per il match della 31esima giornata di Serie A

Torna la Serie A con la 31esima giornata e il Torino, sempre più in crisi, affronta il Brescia. I granata hanno perso le ultime 3 sfide in Serie A. Dopo il ko con il Cagliari e quello subito contro la Lazio, hanno perso anche il Derby della Mole con la Juve con il netto risultato di 4 a 1. Il Brescia, penultimo in classifica, ha rialzato la testa dopo la sonora sconfitta contro l’Inter. Nell’ultima gara, infatti, ha vinto contro il Verona. Le probabili formazioni.

COME ARRIVA IL TORINO – Il Torino ha perso le ultime tre gare in Serie A e, nonostante sia a +6 dalla zona retrocessione, deve tornare a vincere per non trovarsi in guai peggiori. Longo dovrà fare a meno di Izzo squalficato e degli infortunati Baselli e Millico.

COME ARRIVA IL BRESCIA – Per il Brescia sarà una sfida cruciale. La squadra di Diego Lopez, che nell’ultima gara è tornata a sorridere, non può più sbagliare. La gara con il Torino potrebbe essere l’ultima spiaggia per la salvezza. Indisponibili per il match Alfonso, Bisoli, Cistana e Ndoj.

Probabili formazioni Torino Brescia

TORINO (3-4-3): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, A.Donnarumma.