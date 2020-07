Probabili formazioni Verona Parma: Di Carmine sfida Cornelius. Assente Kumbulla, Juric manda in campo Gunter

39 punti e una sfida dal sapore europeo quello tra Verona e Parma. Juric e D’Aversa hanno un’ottima occasione per poter chiudere al meglio questo campionato, ma visto l’obiettivo un pareggio non sarebbe utile a nessuno. Vincere? Per poter sperare nell’Europa League c’è un solo risultato utile.

COME ARRIVA IL VERONA – Juric manda in campo Di Carmine, con Zaccagni e Pessina a supporto. Squalificato Kumbulla, saranno indisponibili anche Borini, Danzi, Eysseric e Salcedo.

COME ARRIVA IL PARMA – Due indisponibili per D’Aversa ovvero Kucka (squalificato) e Inglese (infortunato). Spazio a Cornelius dal primo con Kulusevksi e Gervinho che si muoveranno sulle corsie esterne.

Probabili formazioni Verona Parma

VERONA (3-4-2-1): Silvestri: Rrahmani, Günter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Ivan Juric

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: Roberto D’Aversa