Pronostici Uefa Nations League 2018/2019: risultati vincenti e scommesse gratis per le ultime gare della fase a giorni della competizione continentale

I campionati maggiori si fermano per far spazio alle Nazionali che scendono in campo per le ultime gare della Uefa Nations League, la competizione che garantisce alcuni posti per Euro 2020. La presenza di sole tre Nazionali nei gironi delle leghe A e B e di quattro nelle leghe C e D rende gli esiti ancora incerti. Tra questi anche il destino dell’Italia è ancora da stabilirsi, dato che gli Azzurri si giocano tutto nel match contro il Portogallo. Anche nel gruppo 4 si gioca una sorta di finale tra Inghilterra e Croazia in bilico tra qualificazione alle Final Four e retrocessione in League B.

In totale prima della chiusura della fase a gironi dovranno disputarsi 30 partite tra League A, B, C e D. Le sfide più interessanti sono sicuramente quella tra Italia e Portogallo, Inghilterra e Croazia e Svizzera e Belgio. Anche nelle altre leghe, però ci sono diversi incontri di rilievo in ottica promozione o retrocessione. In ottica promozione/retrocessione la gara più difficile da pronosticare è sicuramente quella tra Inghilterra e Croazia che si giocano tutto in 90 minuti. Essendo entrambe squadre che realizzano molti gol, la quota Goal quotata a 1,65 sembrerebbe la soluzione migliore.

Ecco i pronostici delle 14 gare di Uefa Nations League in programma nel weekend:

Sabato 17 novembre

Lega A, Gruppo 3: Italia-Portogallo 1X (1,28)

Lega B, Gruppo 2: Turchia-Svezia 1X (1,30)

Lega C, Gruppo 1: Albania-Scozia 2 (2,50)

Lega C, Gruppo 4: Serbia-Montenegro 1 (1,33)

Lega C, Gruppo 4: Romania-Lituania Over 2.5 (2,00)

Lega D, Gruppo 3: Azerbaigian-Isole Faroe 1 (1,55)

Lega D, Gruppo 3: Malta-Kosovo 2 (1,43)

Domenica 18 novembre

Lega A, Gruppo 2: Svizzera-Belgio X2 (1,28)

Lega A, Gruppo 4: Inghilterra-Croazia Goal (1,65)

Lega B, Gruppo 3: Irlanda del Nord-Austria Under 2.5 (1,55)

Lega C, Gruppo 2: Ungheria-Finlandia 1X (1,25)

Lega C, Gruppo 2: Grecia-Estonia 1 (1,25)

Lega D, Gruppo 2: San Marino-Bielorussia 2 + Over 2.5 (1,40)

Lega D, Gruppo 2: Moldavia-Lussemburgo No Goal (1,73)

Quota totale: 494,94

Il match da seguire con più attenzione è quello tra Italia e Portogallo, dato che gli Azzurri se vogliono ottenere la qualificazione dovranno prima battere i lusitani e poi sperare in un risultato positivo nella gara tra Portogallo e Polonia, quest’ultima già retrocessa in League B. Situazione leggermente diversa tra Inghilterra e Croazia che si giocano anch’esse la qualificazione alle semifinali, ma chi uscirà sconfitto si troverà retrocesso, dunque l’incontro potrebbe regalare molti gol. Da tenere d’occhio anche Svizzera-Belgio, considerato che se i biancorossi dovessero vincere con più di due reti di scarto sorpasserebbero i Diavoli Rossi e conquisterebbero le Final Four. La Svezia è obbligata a battere la Turchia per evitare la retrocessione in League C, ma i padroni di casa con un successo potrebbero insidiare il primo posto del girone attualmente occupato dalla Russia. Infine nella League D, la Bielorussia cerca i tre punti in casa di San Marino per conquistare la promozione in League C.