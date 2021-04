Psg, Al Khelaifi: «Abbiamo vinto nonostante le assenze ma c’è ancora il ritorno»

Nasser Al Khelaifi ha parlato dopo la vittoria contro il Bayern Monaco in Champions League: le sue parole

«È una vittoria importante per la storia del club. Abbiamo vinto in trasferta, qui a Monaco 3-2, nonostante diversi infortuni tra le nostre fila. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma non è ancora finito. Si è trattato solo ‘del primo tempo’. C’è ancora una gara da giocare e sarà al Parco dei Principi la prossima settimana. Vogliamo vincere anche quella gara. Per noi sarebbe molto importante. Siamo una squadra con sempre maggiore esperienza nella competizione e ai nostri giocatori piace disputare certe gare. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Sono molto orgoglioso dei giocatori e dello staff, perché hanno giocato una grande partita. Ma ripeto, non dimentichiamo che c’è ancora il match di ritorno da giocare».