Psg, Al Khelaifi: «Non investiremo in nuovi acquisti a gennaio»

Al Khelaifi, presidente del PSG, ha parlato del mercato invernale e della possibilità Skriniar dell’Inter. Le sue dichiarazioni:

«Non penso che investiremo in nuovi acquisti a gennaio, non è in programma. Non abbiamo bisogno di nessun giocatore. Dobbiamo mantenere la stessa squadra e andare avanti, abbiamo trovato uno spirito collettivo e stiamo bene così».