Psg-Angers, Mbappé non ci sarà alla festa di Messi

Psg-Angers, Kylian Mbappé non sarà presente alla festa di Lionel Messi dopo il suo ritorno a Parigi da Campione del Mondo

Stasera nuovo turno della Ligue 1 e il Psg ha la possibilità di riprendere il cammino dopo la sconfitta nell’ultima giornata per mano del Lens, che ha ridotto il suo vantaggio sui rivali da 7 a 4 punti.

L’impegno non dovrebbe essere particolarmente difficile: a Parigi arriva l’Angers, ultimo in classifica, peggiore difesa del torneo con già 37 reti incassate in 17 incontri. Alla festa per il ritorno di Messi da campione del mondo non parteciperà Mbappé. C’è l’opzione che il club proprio oggi annunci il prolungamento dell’esperienza dell’argentino. Al riguardo ieri il tecnico Galtier in conferenza stampa ha detto: «So che ci sono delle discussioni in atto e che la dirigenza ha parlato con Leo, ma non so a che punto siano. Leo mi sembra felice a Parigi, il club sta facendo di tutto per trattenerlo, ma spetterà a lui accettare in relazione al progetto».