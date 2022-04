PSG, dalla Francia rilanciano: Leonardo ha già incontrato Pogba

Le ultime sul futuro del centrocampista francese: per i media transalpini Leonardo starebbe lavorando senza sosta per portarlo al PSG

Emergono importanti novità per quanto riguarda il futuro di Paul Pogba, giocatore che piace e non poco anche alla Juventus in vista della prossima estate.

Secondo quanto riportato da Footmercato, il PSG starebbe facendo sul serio per Pogba. Leonardo, infatti, avrebbe già incontrato direttamente il centrocampista del Manchester United per iniziare a discutere di un eventuale trasferimento all’ombra della Tour Eiffel.