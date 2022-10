PSG, Galtier: «Messi assente, troveremo altre soluzioni»

Le parole di Galtier, tecnico del PSG in conferenza stampa: «Messi? pensavamo potesse recuperare ma ha ancora fastidio»

Christophe Galtier, tecnico del PSG, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di ritorno tra PSG e Benfica. Di seguito le sue parole su Messi, assente per infortunio.

LE PAROLE – «Leo ha avvertito un fastidio al polpaccio nella gara d’andata, pensavamo potesse recuperare ma ha ancora questo fastidio, che potrebbe essere problematico in una partita così importante. Vedremo come andrà nei prossimi giorni ma è molto probabile che col Marsiglia ci sarà. Conosciamo la sua importanza, dovremo trovare altre soluzioni per creare pericoli alla difesa del Benfica».