PSG, Galtier rassicura i tifosi: «Messi non è in dubbio per la sfida con il Bayern»

Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Monaco

MBAPPE’ E MESSI – «Per quanto riguarda Kylian, abbiamo già parlato di un’indisponibilità di tre settimane e si sta curando. Leo ha avvertito un affaticamento muscolare, lunedì riprenderà ad allenarsi e non è in dubbio per il Bayern. Sappiamo quanto sia importante nel nostro gioco; con la sua assenza, dovremo giocare in modo diverso per avere una struttura di squadra più solida, più compatta. La salute del giocatore viene prima di tutto, staremo attenti perché la stagione è lunga».