Psg, Icardi è già nella storia: ecco il dato sull’attaccante argentino

Psg, Icardi già nella storia del club. Media realizzativa impressionante per l’ex Inter: ecco il confronto con gli storici attaccanti

Qualche settimana di adattamento, poi Mauro Icardi ha iniziato a segnare e non si è fermato più. Il bottino che l’ex Inter ha messo in saccoccia col Psg è di tutto rispetto, a tal punto che come media gol precede dei mostri sacri.

Il classe ’93 ha realizzato ben 11 reti in 883′ disputati e in media ha già segnato di più rispetto ai suoi predecessori: fermo a 11 reti in 900′ il panamense Dely Valdés, 916′ per Zlatan Ibrahimovic, davanti a George Weah (936′). Inseguono, ancora più defilati, Neymar (1032′), Cavani (1059′) e Mbappe (1501′).