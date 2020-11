PSG, Icardi: «Un gruppo così non l’avevo mai visto»

Mauro Icardi ha elogiato il gruppo che si è formato al PSG

Mauro Icardi, attaccante del PSG ed ex Inter, in una intervista a Telefoot ha elogiato il valore del gruppo che si è formato nella squadra parigina.

«Sono nel calcio da molti anni ormai. Ma questo spogliatoio, questo gruppo che si è formato la scorsa stagione, non l’avevo mai visto da nessun’altra parte. Per me giocare con attaccanti di questo livello è un onore. Mbappé e Neymar sono tra i migliori 3-4 giocatori al mondo, lo dimostrano in ogni partita. Quello che tutti cercano nel club è creare una squadra competitiva per vincere la nostra prima Champions. Questo è quello che pensiamo tutti, quello che ci aspettiamo».