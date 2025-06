PSG-Inter, meglio dormire che vederla! La siesta di Berterame: polemiche a Monterrey dopo la finale Champions e prima del Mondiale per Club

Il commento di Germán Berterame, attaccante di punta del Monterrey, sulla finale di Champions League tra PSG-Inter. I dettagli

La finale di Champions League 2025, vinta 5-0 dal PSG sull’Inter, è stata un evento globale, seguito da centinaia di milioni di persone. Un monologo calcistico che ha comunque tenuto incollati gli spettatori, curiosi di assistere all’epilogo e alla gioia di Luis Enrique. In Messico, e in particolare a Monterrey, la partita era attesa con speciale interesse: l’Inter sarà infatti il primo avversario dei Rayados nel prossimo Mondiale per Club. Eppure, proprio da un protagonista della squadra messicana è arrivata una dichiarazione che ha scatenato la bufera.

Germán Berterame, attaccante di punta del Monterrey, ha candidamente confessato una scelta sorprendente. Fermato dai microfoni dopo l’allenamento, ha ammesso: «La verità, ho visto il risultato. Ho preferito dormire he guardare la finale». Una frase che ha subito generato scalpore. Con grande sincerità, il capocannoniere ha aggiunto di aver poi «visto il riassunto» della gara, commentando che «è una partita che dovremo goderci e ovviamente con la mentalità di volerla vincere».

La dichiarazione di Berterame ha infiammato i tifosi dei Rayados sui social network. A sole due settimane dall’incontro più importante della fase a gironi del nuovo format FIFA, la sua decisione di non aver visionato l’intera finale di Champions per analizzare il prossimo avversario è stata interpretata come una mancanza di rispetto e un’eccessiva leggerezza. Molti hanno letto nelle sue parole una minimizzazione dell’importanza della sfida contro gli italiani, alimentando il disappunto e le critiche. Un episodio che ha trasformato una semplice preferenza personale in un caso mediatico, alzando la tensione in vista del cruciale appuntamento al Mondiale per Club.