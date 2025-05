Il PSG travolge l’Inter in finale di Champions, a Monaco finisce 5-0! Una cinquina da record: il dato

Il PSG travolge l’Inter, a Monaco finisce 5-0! Una cinquina da record: il dato incredibile sulla finale di Champions League

La finale di Champions League 2025 entrerà nella storia non solo per la vittoria del Paris Saint-Germain, ma anche per un dato impressionante: l’Inter è diventata la prima squadra a subire cinque gol in una finale della competizione, un evento che non si verificava dal 1962. Il dato raccolto da Opta:

5 – L'Inter è la prima squadra a subire cinque gol in una finale di UEFA Champions League; considerando anche la Coppa dei Campioni non accadeva dal 1962 (Benfica-Real Madrid 5-3). Cinquina.#UCLfinal #UCL pic.twitter.com/HGT3F3Ihlc — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 31, 2025

IL DATO – 5 – L’Inter è la prima squadra a subire cinque gol in una finale di UEFA Champions League; considerando anche la Coppa dei Campioni non accadeva dal 1962 (Benfica-Real Madrid 5-3). Cinquina.