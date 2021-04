PSG, Pochettino: «Bayern, ci sarà da soffrire. Su Mbappé...»

Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato in vista del match di Champions League contro il Bayern Monaco

MBAPPE – «Per farsi trovare pronto agli impegni che contano, ha bisogno di giocare. È un professionista, abbiamo uno staff medico che cura le condizioni di tutti i giocatori e oggi abbiamo deciso di tenerlo in campo quasi fino al termine della partita perché c’erano le condizioni per poterlo fare. Ho sbagliato a tenerlo in campo così tanto? La gente può pensare ciò che vuole, nel calcio ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni».

BAYERN MONACO – «Siamo pronti ad affrontarli, ci sarà da soffrire ma faremo di tutto per passare il turno».