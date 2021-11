PSG, Pochettino non convoca Messi per la trasferta di Lipsia: il motivo

L’allenatore del PSG Mauricio Pochettino non ha convocato Lionel Messi per il match di Champions League contro il Lipsia

Ancora una brutta notizia per Lionel Messi. In vista della partita di Champions League in casa del Lipsia, infatti, l’allenatore del PSG Mauricio Pochettino ha deciso di non convocare la Pulce. Sull’argentino pesa ancora il problema fisico accusato nel primo tempo del match contro il Lille. Questi i convocati dei parigini per la trasferta in terra tedesca:

Portieri: Keylor Navas, Donnarumma, Letellier.

Difensori: Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Dagba, Kurzawa, Diallo, Kehrer, Nuno Mendes.

Centrocampisti: Danilo, Wijnaldum, Herrera, Gueye. Dina Ebimbe.

Attaccanti: Mbappé, Icardi, Neymar, Di Maria, Draxler.