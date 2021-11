Ligue 1, il punto: Psg avanti a fatica, per il Monaco è notte fonda

Ligue 1, il punto: i parigini vincono a fatica contro il Lille. Monegaschi che continuano a non convincere in questa stagione

Il Psg conserva la testa della classifica in Ligue 1, anche se con molta fatica. I parigini, nello scontro del Parco dei Principi contro i campioni in carica del Lille, vanno sotto ma rimontano nel finale grazie a Marquinhos e Di Maria. Vantaggio ora di +8 dalla seconda, che è diventata il Nizza. I rossoneri superano l’Angers in campo e il Lens, sconfitto a Lione, in classifica.

Stessa sorte tocca al Marsiglia, che sale in terza piazza. Alla squadra di Sampaoli, che domani affronterà la Lazio, basta la rete dell’ex Roma Cengiz Under per avere ragione del Clermont, che si riavvicina alla zona calda.

Monaco ancora sconfitto, il Saint Etienne continua a non vincere

Sorpresa di giornata è il ko del Monaco in casa del Brest penultimo. I monegaschi continuano a non convincere e trovano il quinto ko in dodici giornate, rimanendo a metà classifica. Davanti frenano Rennes e Nantes, che rispettivamente chiudono in pareggio con il Troyes (2-2 in rimonta) e con la sconfitta a Montpellier (2-0 con entrambe le reti nella seconda metà della ripresa). Risale invece il Racing Strasburgo dopo il ko dell’ultimo turno, affossando con un sonoro 4-0 le speranze di far punti del Lorient. Nella zona bassa squillo del Bordeaux, che deve aspettare il 95′ e il rigore di Briand per superare il Reims. Nuova occasione persa per far punti dal Saint-Etienne, che continua a non vincere e pareggia per 1-1 in casa del Metz.