Marsiglia, Caleta Car: «Lazio pericolosa, verrà qui per vincere»

Il difensore del Marsiglia, Caleta-Car, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di domani sera in Europa League contro la Lazio.

CONDIZIONE – «Mi sento molto bene. Penso di essere di nuovo in forma. Sono stati mesi difficili ma adesso sono molto felice di aiutare la squadra».

SULL’ULTIMO PERIODO – «È stato un periodo difficile. Mi sto godendo tutto. Sono diventato papà, ma è stato difficile avere fiducia in me stesso. Sono felicissimo di giocare con i miei compagni al Velodrome, di avere la fiducia del mister e di fare i contenti i tifosi».

SULLA SUA CONSIDERAZIONE COME TITOLARE – «Sono stato fermo per tanto tempo. Ma quando si gioca è tutto più facile. Ho ritrovato fiducia e sono preparato al meglio per poter giocare. Non vedo l’ora di continuare così».

SUL MATCH DI ANDATA CON LA LAZIO – «Due settimane fa è stata una partita importante, entrambe potevamo vincerla. Sappiamo che le squadre italiane sono molto tattiche. La Lazio verrà qui per vincere. Noi vogliamo avvicinarci al Galatasaray e quindi alla testa del girone. Sarà importante prendere i tre punti non importa come. Con i nostri tifosi ci sarà una bella atmosfera. Dovremmo essere più efficaci sotto porta. Loro concedono poco e noi dobbiamo essere più bravi».

