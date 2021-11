Marsiglia, Sampaoli: «Gara con la Lazio fondamentale. Dobbiamo vincere»

Jorge Sampaoli, tecnico del Marsiglia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio

«Primo posto raggiungibile? Tutti i punti sono importanti. Finora non abbiamo raccolto abbastanza punti per quello che abbiamo fatto vedere in campo. Dobbiamo raccogliere più punti possibili per riuscire a qualificarci».

SULLA GARA CONTRO LA LAZIO – «È ancora più vitale di quella con il Galatasaray. Mancano poche partite e i punti sono molto importanti. Ci aspetta una partita difficile come quella in Italia per via delle caratteristiche della squadra e dell’allenatore. Sarà difficile ma abbiamo l’obbligo di vincere».

DIFFERENZA DI ARBITRAGGI TRA CAMPIONATO ED EUROPA – «In ogni competizione c’è una gestione diversa. C’è meno attenzione in Europa League rispetto al campionato. Ci vorrà un po’ di tempo per abituarmi alla Ligue 1 e gestire meglio questo aspetto».

