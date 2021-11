Roma, Abraham: «E’ ora di voltare pagina. Uscirò dal momento difficile»

Tammy Abraham, centravanti della Roma, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match con il Bodo Glimt

Vigilia di Roma-Bodo Glimt. Tammy Abraham l’analizza così in conferenza stampa.

MOMENTO – «Nel calcio capita di avere alti e bassi, ora sta a me dimostrare la mia leadership e aiutare la squadra ad uscire da questo momento difficile. Sugli arbitri dico che hanno tanta pressione e commettere errori è umano. Non vorrei mai che decisioni sbagliate venissero prese contro di noi, però capita».

CONDIZIONE – «Le cose stanno andando meglio, ho avuto qualche problemino però voglio esserci sempre per aiutare la squadra. Non mi piace cercare scuse, è chiaro che vorrei giocare sempre al 100% e spero di poter tornare al massimo il prima possibile. Mi sono innamorato della Roma dal primo giorno e penso si veda, ma ora devo ripagare con le mie prestazioni la fiducia dei tifosi. Vogliamo rispondere sul campo e dimostrare che teniamo al club».

MOURINHO – «Ho avuto la fortuna di giocare contro di lui in Inghilterra e ora allenarmi con lui è una sfida ogni giorno. Tutta la squadra si sta conoscendo e una volta capite le richieste del mister, saremo una squadra vera. Dobbiamo tenere duro. Roma non è stata costruita in un giorno».

ANDATA – «Non ti aspetti di perdere quando scendi in campo e non in quel modo. È stata una partita negativa e domani abbiamo l’occasione per dimostrare quello che valiamo davvero. Affrontiamo un’ottima squadra come abbiamo visto. Domani giochiamo per vincere».

TIRARE RIGORI – «No, in quanto attaccante vorrei sempre segnare e contro la Juventus sentivo di essere pronto a calciarlo. Sappiamo, però, che c’è una gerarchia dei rigoristi e Veretout è un rigorista straordinario. Spero di tornare a fare presto dei gol, con Jordan che tornerà a calciarli bene come ha sempre fatto».

PREPARAZIONE – «Il modo migliore è quello di lavorare con fiducia. Tutta la squadra si aspetta di giocare una buona partita, dobbiamo giocare meglio e voltare definitivamente pagina».