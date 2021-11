Bodo Glimt, Knutsen: «Sarà una Roma diversa, ma vogliamo i tre punti»

Kjetil Knutsen, tecnico del Bodo Glimt, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference contro la Roma

CONDIZIONI – «I giocatori sono molto contenti di essere in questo stadio, di giocare allo Stadio Olimpico e a Roma. Nonostante i molti impegni, daranno sicuramente il loro meglio. Si sono allenati per alzare ulteriormente il loro livello».

DIFFERENZE CON L’ANDATA – «Abbiamo studiato di nuovo, ci aspettiamo una partita diversa da parte della Roma, così come saremo diversi anche noi. Sono orgoglioso dei miei giocatori, sia dei più giovani che di quelli più anziani. Domani faremo del nostro meglio per ottenere un’altra vittoria».

PIANO TATTICO – «Dominare non significa solo segnare ma anche fare possesso palla e dettare i ritmi di gioco. Quello che vogliamo è far nascere un’identità di squadra che inglobi tutti. Bisogna confrontarsi in queste sfide per riuscire ad arrivare a creare un certo modello Bodo».