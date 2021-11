Roma, El Shaarawy il bomber di Mourinho: Abraham e Shomurodov non ripagano la spesa

La Roma si aggrappa a El Shaarawy per segnare, mentre gli acquisti estivi Abraham e Shomurodov deludono

La Roma che in estate ha esultato per l’arrivo di Tammy Abraham si aggrappa invece alle reti di Stephan El Shaarawy. Il Faraone è l’attaccante che segna di più per i giallorossi, non giocando neanche da titolare. Cinque gol per l’azzurro, segnate però, come riporta La Gazzetta dello Sport, in 15 presenze di cui solo 5 da titolare.

Abraham e Shomurodov, i due acquisti estivi in attacco della Roma e che sono costati in totale 58 milioni, hanno segnato meno di El Shaarawy. Quattro gol per l’inglese, solo uno per l’uzbeko. Mourinho dovrà quindi darà una scossa ai suoi due attaccanti.