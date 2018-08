Si sapeva già anche prima del suo approdo ufficiale, che l’arrivo di Buffon avrebbe modificato varie dinamiche nel PSG. Ed è naturale, inevitabile visto la sua fama internazionale. D’altronde stiamo parlando di uno dei migliori portieri all-time. Ovviamente, il suo trasferimento in Francia dopo esser rimasto fedele a vita ai colori bianconeri ha creato scalpore e curiosità generale. Figuriamoci, dalle parti di Parigi…

Spesso e volentieri, i media parlano di lui, del suo blasone e del suo passato. Oggi ad esempio, si è guadagnato la prima pagina dell’Équipe, non proprio un quotidiano qualunque. Da come si deduce dal titolo e sottotitolo, gli addetti al lavoro Blues apprezzano il suo modo di rapportarsi umile nonostante il curriculum personale e la sua voglia di competere, come se fosse un ragazzino con poca esperienza, ad alti livelli contro l’emergente Areola, il quale può solo giovare di allenarsi quotidianamente con Gigi.

Today’s L’Équipe front page is dedicated to Gianluigi Buffon – “Simple like a legend”.

“Despite his CV and his aura, Buffon accepts competition at PSG with humility. Even Areola is under his spell” pic.twitter.com/WCNbK0T1iH

— footballitalia (@footballitalia) August 23, 2018