PSG, Soler: «Qui per la Champions, vogliamo vincere tutto»

Il nuovo centrocampista del PSG Soler ha parlato all’agenzia EFE svelando i propri obiettivi con la maglia dei parigini

LE PAROLE – «Ho sempre avuto la capacità di migliorarmi. Sono venuto a Parigi per lottare per la Champions League. Giocare al Parc des Princes con i tifosi e gli ultras è magnifico. Ho esordito contro la Juventus e l’atmosfera era super bella. Sono arrivato in un club enorme, leader in Europa, che aspira a vincere tutto».