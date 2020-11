Psg, Tuchel duro: «Non si può giocare così» – VIDEO

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint Germain, è una furia in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Bordeaux

«Nel primo tempo abbiamo seguito il piano che ci eravamo prefissati ma ci siamo dimenticati di chiudere la partita commettendo troppi errori negli ultimi passaggi. Nella ripresa ci è mancato tutto, abbiamo fatto fatica e siamo stati disordinati: non so darmi una spiegazione per quanto accaduto, non si può giocare così. Sono molto deluso per la prestazione, abbiamo avuto tempo a sufficienza per recuperare dopo la Champions League e dunque non posso accettare quando accaduto nella seconda metà di gara. Verratti e Rafinha sono stati molto bravi, ma il risultato dipende dall’intera squadra: difendo sempre i miei ragazzi quando ci sono motivi per farli, ma oggi non posso. Adesso analizzeremo la partita insieme poi da lunedì penseremo al Manchester United».