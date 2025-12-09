Pulisic, record e trascinatore in casa Milan. L’ex Chelsea ha eguagliato quel grande giocatore rossonero!

Pulisic da record: gol lampo e impatto immediato nella sfida contro il Torino. Il talento statunitense entra e segna in 35 secondi

Pulisic continua a dimostrare perché è considerato uno dei giocatori più decisivi della rosa rossonera. Nella sfida tra Torino e Milan, l’esterno statunitense ha lasciato un’impronta indelebile grazie a un gol lampo, realizzato a pochissimi secondi dal suo ingresso in campo. Un episodio che non solo ha cambiato l’inerzia della gara, ma ha anche arricchito la sua crescente collezione di primati personali. Ancora una volta, “Captain America” ha confermato il suo peso specifico nel progetto del Milan, rivelandosi determinante anche quando inizia la partita dalla panchina.

Pulisic e il gol in 35 secondi: un impatto devastante

Il momento più iconico dell’incontro è arrivato quando Pulisic, appena subentrato, ha impiegato soltanto 35 secondi per realizzare la rete del momentaneo 2-2. Una giocata fulminea, segno della sua straordinaria capacità di entrare immediatamente in ritmo partita e incidere sul risultato. La rapidità dell’azione, unita alla freddezza sotto porta, ha certificato quanto Pulisic sia ormai un punto di riferimento nella manovra offensiva del Milan.

Questo gol lampo ha acceso l’entusiasmo dei tifosi e ha riportato alla ribalta un tema affascinante: quali sono stati, nella storia recente rossonera, i subentrati più rapidi a segnare?

L’ineguagliato primato di Paloschi nel 2008

Per trovare un giocatore del Milan capace di fare meglio di Pulisic in termini di velocità realizzativa dopo l’ingresso dalla panchina, bisogna tornare indietro al 10 febbraio 2008. Quel giorno, un giovanissimo Alberto Paloschi, prodotto del settore giovanile rossonero, riuscì a segnare dopo appena 19 secondi dal suo ingresso in campo nella sfida contro il Siena.

Il record di Paloschi rimane intatto ancora oggi, ma l’impresa di Pulisic si colloca comunque tra le più rapide e significative degli ultimi anni, confermando l’impatto immediato del calciatore statunitense quando chiamato in causa.

Captain America sempre più uomo chiave

Il gol contro il Torino rappresenta un ulteriore tassello di una stagione in cui Pulisic sta dimostrando un’eccellente continuità. La sua capacità di risultare decisivo in ogni contesto, da titolare o da subentrato, ribadisce il suo ruolo centrale nelle ambizioni del Milan e alimenta la sua reputazione di vero e proprio “uomo dei momenti importanti”.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A