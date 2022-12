Qatar 2022: Messi è la regola dell’1 su 3

Sarà Lionel Messi l’uomo che deciderà Olanda-Argentina?

É quanto si augurano i tifosi della Selecciòn dopo che con l’Australia la Pulce ha rotto finalmente il tabù ed è riuscito ad andare in gol per la prima volta in una sfida a eliminazione diretta

IL TREQUARTISTA

Nelle prime 4 partite Messi ha giocato da trequartista, arrivando a toccare un pallone su 3 in zona centrale a ridosso dell’area di rigore e fornendo anche un contributo importante partendo qualche metro più indietro, sempre in zona centrale.

TIRA SEMPRE LUI

Se Messi tocca 1 pallone su 3 a ridosso dell’area, stessa percentuale ha riguardo ai tiri dell’Argentina. Il 33,3% delle conclusioni della squadra è fatto dal numero 10, che ha già prodotto 19 tiri nelle 4 gare del Mondiale. Meno della metà hanno fatto l’interista Lautaro Martinez e Alvarez (8 tentativi a testa), che però hanno un minutaggio molto inferiore rispetto a Lionel (223 e 233 minuti contro i 410 dell’asso del Psg)