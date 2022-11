Qatar 2022, Muzzi: «Il Brasile è la favorita»

Le parole di Roberti Muzzi, team manager del Cagliari, ha parlato dell’assenza dell’Italia dai mondiali: «Fa male, ma sono fiducioso»

Roberto Muzzi, Club manager del Cagliari, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Nuova Sardegna. Di seguito le sue parole.

MONDIALE – «Per me è sbagliato, il Mondiale si è sempre giocato in estate. In questo modo si rischia di falsare i campionati, la sosta lunga non è un vantaggio per nessuno».

FAVORITE – «Il Brasile. Ha una panchina importante e tanti giocatori che fanno la differenza. L’Argentina è forte ma i sostituti non sono all’altezza dei titolari».

ITALIA – «Fa male, ma abbiamo un Ct come Mancini che sta facendo un gran lavoro e il futuro è dalla nostra parte».

