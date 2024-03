Quarti di Champions League: le favorite per l'accesso alle semifinali - Calcio News 24

Ci siamo, adesso si entra nel vivo delle fasi finali della Champions League 2023-2024. Martedì 9 e mercoledì 10 aprile andranno in scena i primi atti dei quarti di finale della competizione, che vedranno invece le gare di ritorno martedì 16 e mercoledì 17 aprile. Sarà una Champions più amara adesso per gli italiani che non avranno nessuna rappresentante nella competizione Europea. Se l’anno scorso infatti, a questo punto della coppa, erano ancora in ballo Milan, Inter e Napoli, l’ultimo spicchio di italianità resta Carlo Ancelotti, l’allenatore del Real Madrid. Sono infatti i Blancos i protagonisti di questa fase, insieme al Manchester City, al Bayern Monaco, PSG, Arsenal, Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Barcellona. Andiamo allora a vedere gli accoppiamenti sorteggiati il 15 marzo a Nyon e capire quali sono le squadre favorite per il passaggio del turno e, chissà, per la vittoria finale.

Real Madrid-Manchester City

La prima delle sfide dei quarti di finale è Real Madrid-Manchester City, una sfida non certo inedita, a cui gli appassionati di calcio hanno assistito già la scorsa edizione, con le due formazioni che si sono scontrate nelle semifinali di Champions League 2022/2023. Chi vincerà? Sarà il Real a prendersi una rivincita dopo la sconfitta dell’anno scorso o il City a suggellare la sua forza? Per questa gara i pronostici relativi alla Champions League indicano il Manchester City come leggermente favorito per la vittoria, considerato anche in pole per il successo finale nel torneo. Ma il calcio, si sa, è imprevedibile e quando si scontrano due tra le squadre più forti del mondo il risultato è sempre in bilico.

Arsenal-Bayern Monaco

Le statistiche dicono che l’Arsenal ha affrontato 12 volte il Bayern dal 2000 ad oggi e ha perso sette volte. L’ultima partita tra le due squadre risale al 2017, ancora per gli ottavi di Champions, e fu un bagno di sangue per gli inglesi che vennero sconfitti per 5-1 nella gara di ritorno. Ma questa volta è diverso, gli inglesi sono un’altra squadra, più forte e matura, e infatti sono leggermente favoriti per la vittoria della sfida. Un risultato che, a dirla tutta, solo il campo potrà raccontare.

Atletico Madrid-Borussia Dortmund

C’è da dirlo, in base ai sorteggi tutte e due le squadre hanno tirato un sospiro di sollievo quando hanno visto di essersi scampati gli avversari temibili, quelli candidati alla vittoria della coppa. E in un modo o nell’altro l’urna ha deciso per l’Atletico e il Borussia di incontrarsi agli ottavi di finale. Sulla carta gli spagnoli sono favoriti per la vittoria della gara ma sul campo il risultato resta aperto, con i tedeschi che non molleranno un centimetro e si giocheranno fino alla fine le proprie chance di passaggio del turno.

PSG-Barcellona

Chiudiamo con un’altra sfida dal grande fascino. Partiamo col dire che i francesi, secondo gli analisti e gli esperti, sono i favoriti per la vittoria della gara. Al di là della storia delle squadre, infatti, oggi i valori si sono invertiti. Il Barcellona non naviga in ottime acque da un paio d’anni e dall’altra parte il PSG ha una stella come Mbappé che se accesa fa faville. E per lui l’occasione di conquistare il triplete nell’anno del suo addio alla squadra di Parigi sarebbe il regalo più bello che possa fare a se stesso e ai tifosi.