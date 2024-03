Mbappé Psg: proprio nell’anno dell’addio è possibile il Triplete

Kylian Mbappé potrebbe completare il triplete – Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League – prima di dire addio al Psg

Con il 3-1 di ieri sera sul Nizza (gol di Mbappé, Fabian Ruiz e Beraldo, momentaneo 2-1 di Laborde), il Psg approda alle semifinali di Coppa di Francia. L’appuntamento in questa competizione, che il club non vince dal 2021, è per il 3 aprile, quando si troverà di fronte il Rennes. «Un altro passo sulla strada verso tutte le nostre conquiste», ha commentato il sito del club. Il Psg rimane in corsa per centrare il Triplete, che rappresenterebbe il coronamento dei tanti sforzi economici fatti in questi anni.

Luis Enrique si è detto molto soddisfatto della prestazione con il Nizza: «Penso che abbiamo giocato i primi 35 minuti del primo tempo in modo superbo. Un livello molto alto contro uno dei migliori avversari dal punto di vista difensivo della Ligue 1. Una squadra che esercita una pressione molto buona, che prende pochissimi gol, che difende meravigliosamente bene. Abbiamo giocato 35 minuti incredibili. Ma in un momento un po ‘strano, abbiamo incassato un gol che ha generato un senso di dubbio per la restante parte di gara. Invece, siamo riusciti a partire nel secondo tempo su un livello molto alto dominando il gioco e generando molte opportunità per segnare. Penso che abbiamo disputato una partita molto piena di tante cose».