Rafael Leao: «Domani verrà a vedermi anche la mia famiglia, sarà una spinta in più»

Rafa Leao è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida di domani sera in Champions contro il Porto. Ecco le sue parole:

GIOCARE IN PORTOGALLO – «Sempre bello giocare in Portogallo, vicino alla mia famiglia per me è un aspetto importante».

FAMIGLIA – «Si verranno a vedermi, per me è importante sono carico può essere una spinta decisiva per domani».

PORTO MILAN – «Si domani è come una finale per andare avanti in Champions».