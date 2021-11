Raiola: «Pogba Juve? Dicembre è il mese dei sogni. Su Donnarumma...»

Paul Pogba resta il grande sogno della Juve a centrocampo: le nuove dichiarazioni dell’agente Mino Raiola sul francese

Mino Raiola, agente di Paul Pogba, non chiude le porte ad un eventuale ritorno alla Juventus del nazionale francese. Le dichiarazioni del procuratore ai microfoni di Rai Sport.

POGBA-JUVE – «Sognare è gratis, chi non sogna è morto. Fa bene sognare poi vediamo se i sogni diventano realtà… E’ ancora troppo presto comunque per parlarne. Dicembre è il mese per sognare, ci sono le feste di Natale con i regali. Però meglio non dire nulla perché quando parlo di Paul in Inghilterra si svegliano pure i morti».

DONNARUMMA PSG – «Non so se è diventata una problematica, penso che tutti sappiano come andrà a finire questa storia. E andrà a finire bene per Gianluigi. Ci vuole un po’ di pazienza, capisco che vive un momento mai vissuto prima, ma solo col dialogo si risolverà. Piano piano…».